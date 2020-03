GAZZETTA – Cristiano Giuntoli vuole Kostas Tsimikas, Piotr Zielinski raddoppia lo stipendio

“Calcio, ti cambio così”: così La Gazzetta dello Sport in apertura quest’oggi. Intervista esclusiva a Gianni Infantino, presidente della FIFA. “Prima la salute, poi la rivoluzione. Si torna in campo solo quando non ci saranno rischi. E dopo ridiscuteremo tutto il sistema per arrivare a meno partite e più equilibrio”.

In casa Napoli si parla invece delle ultime idee di mercato di Cristiano Giuntoli. Il ds vuole a tutti i costi Kostas Tsimikas, esterno greco che ha avuto buone referenze dal compagno di nazionale Kostas Manolas. “Tsimikis, comunque, non piace solo al Napoli .C’è anche l’Inter sul calciatore e la concorrenza spingerà il direttore sportivo del Napoli dare un’accelerata alla trattativa. L’offerta è di 15 milioni e la cifra dovrebbe bastare per soddisfare la richiesta dell’Olympiacos”, spiega il giornale. Una notizia anche su Piotr Zielinski, che alla ripresa rinnoverà fino al 2024: “Al polacco verrà garantito uno stipendio da 2,5 milioni a stagione a dispetto del 1,1 attualmente percepito”.