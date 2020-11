Roberto De Zerbi ricorda Diego Armando Maradona: “Ieri ho parlato per 20 minuti ai giocatori per raccontare loro di lui”

Alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi, ex giocatore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport anche di Diego Armando Maradona. “È un momento triste per quelli della mia generazione. Mi ritengo un privilegiato per aver vissuto nell’epoca di Maradona. Ieri ho parlato per 20 minuti ai giocatori per raccontare loro Maradona da punto di vista calcistico e dell’uomo. Da piccolo avevo il poster di Diego. Al di là de calciatore Maradona la differenza l’ha fatta a livello umano. La vita privata è privata e ognuno deve rispettarla. Lui ha portato la gente a emozionarsi per il calcio, ci ha messo sempre la faccia, ha fatto la guerra alla FIFA e quando si è esposto ha sembra avuto ragione”.

“È stato il rappresentante del popolo, dei più deboli, del sud contro il nord, dell’Argentina contro l’Inghilterra: è stato l’unico rappresentante dello sport che si portava dentro anche la vita sociale. Ho sempre apprezzato una cosa: faceva il calciatore portandosi infanzia e povertà con sé. Rappresentava il tifoso: sapeva emozionare chiunque, non solo gli argentini o i napoletani, Il pochi hanno avuto questa capacità. Ora si parla del Maradona che è stato poco esempio, ma c’è molto di più”.