Aurelio De Laurentiis torna su Diego Armando Maradona: “Passammo una notte a parlare”

Aurelio De Laurentiis ha ricordato ai microfoni di Sky Sport Diego Armando Maradona. “Passammo una notte, fino all’alba a parlare all’hotel d’Inghilterra con lui e con la moglie. Venne fuori una grandissima umanità, un uomo che mi colpì molto. La moglie gli disse: ‘Pensa se tu fossi oggi il Diego che eri quando eri il vero Diego, chissà che successo ancora più macroscopico avresti avuto e che cifre ti avrebbero pagato’. Lui rispose che era contento così perché aveva avuto delle figlie che gli hanno riempito il cuore d’amore”.

In queste ore il sindaco Luigi De Magistris ha confermato a Radio Punto Nuovo il prossimo cambio di denominazione per il San Paolo. “Diego Armando Maradona è la persona unica che ha saputo unire i napoletani di tutto il mondo. Con le sue gesta ha riscattato una terra ed è diventato indimenticabile, immortale. Lo ricorderemo anche per le sue fragilità, stava vicino agli ultimi. La settimana prossima intitoleremo formalmente lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona”.