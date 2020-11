CDS – Non solo lo stadio per Diego Armando Maradona

L’edizione di oggi de Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con Diego Armando Maradona e il saluto di tutto il mondo al suo campione argentino. Dalla Casa Rosada dove si è tenuta la camera ardente fino a Piazza Plebiscito a Napoli, si è consumato un omaggio in tutto il mondo. Spazio anche alla vittoria degli azzurri in Europa League contro il Rijeka, nel ricordo del “Pibe de oro”. I calciatori sono scesi in campo indossando la maglia numero 10, che evidentemente non sarà più indossata a Fuorigrotta.

Non solo lo stadio a lui dedicato: altre saranno le iniziative per Diego Armando Maradona. L’assessore Alessandra Clemente ha posto un tema: “Perché non lavorare ad un monumento per Maradona e al recupero del centro Paradiso di Soccavo?”. Si sta lavorando a un progetto ampio che possa favorire anche il turismo sportivo insieme al “Maradona Stadium” che sarà il futuro impianto del Napoli.