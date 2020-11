GAZZETTA – Antonio Conte si è perso, l’Inter in crisi

“10 per sempre”. Questo il titolo di apertura in prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi. Il mondo piange il Pibe de Oro. A Buenos Aires resse e scontri per l’addio a Diego Armando Maradona. Lacrime a Napoli: la squadra in campo con la sua maglia vola in Europa League e gli dedica il 2-0 contro il Rijeka.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



C’è spazio per i rossoneri nel taglio basso della prima pagina con il titolo seguente: “Anche senza Ibra è una squadra che vale”. In Europa League segna Samu Castillejo, il Lille rimonta, ma è un passo avanti rispetto all’andata. Pari d’oro verso la qualificazione. Roma: 2-0 a Cluj, è già sedicesimi. “Conte si è perso: ‘Non mangio il panettone? Se non lo meriterò…'”. Questo il titolo che il giornale dedica nel taglio basso della prima pagina ai nerazzurri quest’oggi. Il caso tra svolte da trovare e battute. Il tecnico smentisce a “Striscia la notizia” di avere la squadra contro con giocatori che non lo seguono: “Domande stupide”.