Paulo Fonseca ricorda Diego Armando Maradona: “Intitolargli lo stadio del Napoli? Ora diventerà mitico”

La Roma ha battuto il Cluj per 2-0 qualificandosi in anticipo ai sedicesimi di Europa League. Al termine del match, il mister giallorosso Paulo Fonseca ha parlato anche di Diego Armando Maradona ai microfoni di Sky Sport. “Vogliamo il primo posto e dobbiamo vincere ancora una partita, ma oggi con tante difficoltà i ragazzi hanno dimostrato carattere e personalità. Hanno fatto sacrifici e sono molto soddisfatto. Mi sono piaciuti molto tutti i giocatori, hanno fatto una buona partita. Mi dispiace molto per Maradona, è stato un giorno triste per tutti noi amanti del calcio”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Sono cresciuto ammirando Maradona, è stato un grande idolo. Intitolargli lo stadio del Napoli? Omaggio giusto, ora diventerà mitico”, ha aggiunto il tecnico portoghese in conclusione. Domenica sera la Roma sarà ospite proprio del Napoli, al San Paolo prossimo a cambiare nome per essere intitolato al più grande calciatore di tutti i tempi.