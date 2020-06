Rino Cesarano su Napoli-Juventus: “Mi aspetto Mario Rui a sinistra al posto di Elseid Hysaj”

Rino Cesarano, giornalista del Corriere dello Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di Radio Goal, programma in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli. “Finale di Coppa Italia? Mi aspetto Mario Rui a sinistra al posto di Hysaj e qualcosa di nuovo a centrocampo. Non escludo la presenza di Allan dal primo minuto. Maurizio Sarri potrebbe cambiare la posizione di Cristiano Ronaldo, con una posizione più decentrata del portoghese. Politano ha qualche difficoltà tattica. Lo stesso Elmas non ha brillato con l’Inter”.

“Io penso che Gattuso proponga una mediana diversa. Penso che possano giocare insieme Demme, Fabian Ruiz e Allan. Piotr Zielinski continua a non convincermi per quello che concerna la fase passiva. Lo stesso Elmas non credo possa partire dal primo minuto. Maksimovic? Dopo la grande prestazione contro l’Inter io penso che non sia nemmeno da mettere in discussione: giocherà sicuramente la finale contro la Juventus”, ha aggiunto.