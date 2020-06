CDS – Napoli, Gennaro Gattuso caccia Hirving Lozano dall’allenamento

L’atmosfera non sembra essere delle migliori in casa Napoli, in vista della finale di Coppa Italia con la Juventus. Ad essere finito al centro di quella che sembra possa diventare una bufera è Hirving Lozano. Come riportato dall’edizione di oggi del Corriere dello Sport, il messicano sarebbe stato cacciato dal tecnico Gennaro Gattuso durante la sessione di allenamento di ieri. Il giocatore è apparso svogliato e ha rimediato lo stesso trattamento riservato ad Allan diverso tempo fa. Con il nuovo allenatore, l’attaccante ha giocato da titolare solo contro il Perugia, negli ottavi di Coppa Italia, poi ha vissuto 9 gare in panchina e 4 subentri per meno di un tempo.

Sono diverse le novità di formazione per il Napoli in vista della sfida contro la Juventus. Tra i pali ci sarà ovviamente Alex Meret, data la squalifica di David Ospina, mentre saranno due le modifiche in mezzo al campo: Mario Rui che prenderà il posto di Elseid Hysaj e Fabian Ruiz per Eljif Elmas. In attacco, Matteo Politano appare ancora favorito su José Callejon. Dries Mertens sarà ovviamente il riferimento offensivo: ancora panchina per Arkadiusz Milik.