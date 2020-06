GAZZETTA – “CR31”: Cristiano Ronaldo collezionista di finali

“Pazzo Euroagosto, dal 6 al 23 si giocheranno 26 partite” si legge sulla prima pagina dell’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport. Tante gare tra Champions ed Europa League. In primo piano anche l’offerta del Newcastle per Ciro Immobile, in altro si parla di CR7, definito dal quotidiano l’uomo delle finali che cerca la Coppa Italia. Il portoghese non ne sbaglia mai due di fila e dopo il k.o. in Supercoppa contro la Lazio vuole riscattarsi domani col Napoli per conquistare la Coppa Italia. 19 i goal in 19 finali con 3 club diversi.

Possibili novità di formazione per Gennaro Gattuso. I cambi potrebbero essere 4 a partire da Alex Meret per lo squalificato David Ospina. In difesa a sinistra dovrebbe essere il turno di Mario Rui. A centrocampo, smaltito l’affaticamento, Fabian Ruiz dovrebbe riprendere il suo posto accanto a Diego Demme e Piotr Zielinski. Lo spagnolo serve per dare maggiori soluzioni offensive e fisicità alla mediana azzurra. In attacco accanto a Dries Mertens e Lorenzo Insigne dovrebbe esserci Matteo Politano.