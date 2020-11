Rijeka-Napoli 1-2: vittoria importantissima per gli azzurri

Il Napoli affronta in Croazia il Rijeka per la terza giornata della fase a gironi di Europa League. Gli avversari sono chiaramente i più modesti del raggruppamento, ma gli azzurri faticano a prendere il controllo della situazione, lasciando troppo spazio ai padroni di casa. Al 13′ la formazione partenopea è totalmente spiazzata: azione veloce del Rijeka, palla sulla destra per Robert Muric che da fuori piazza col mancino bucando Alex Meret sull’angolino basso alla sinistra. Al 26′, poi, Sandro Kulenovic salta sia Giovanni Di Lorenzo sia Kalidou Koulibaly e per poco non trova il 2-0.

Il Napoli è inconcludente e non crea una sola occasione concreta fino al 43′, quando Eljif Elmas serve Dries Mertens che con un cross basso imbocca alla perfezione Diego Demme davanti al portiere. Fortunatamente, nella ripresa la solfa è diversa e gli uomini di Gennaro Gattuso ritrovano un minimo d’ordine. Gli sforzi degli ospiti vengono premiati al 62′, quando su cross di Mario Rui Matteo Politano favorisce l’autogoal di Filip Braut. Nel finale Dries Mertens sciupa l’occasione per l’1-3. Il Napoli vince così contro il Rijeka e arriva a quota 6 punti nel girone insieme agli stessi croati e alla Real Sociedad.