Pagelle Rijeka-Napoli, voti Sportmediaset e commento: per Stanislav Lobotka “prestazione da incubo”

Il portale di Sportmediaset ha fornito le proprie valutazioni sugli azzurri dopo Rijeka-Napoli. La squadra di Gennaro Gattuso ha vinto per 1-2 nella terza giornata del girone di Europa League, grazie a una rete di Diego Demme nel primo tempo e un autogoal nella ripresa. Adesso gli azzurri si trovano a quota 6 punti nel girone. Ecco le pagelle dei partenopei.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Demme 7: Un gol segnato, almeno un altro sfiorato: il tedesco gioca per due, mostrando solidità a centrocampo e capacità di proporsi davanti in modo efficace.

Mertens 6,5: Non il solito motore inesauribile dell’attacco partenopeo, ma c’è sempre nelle occasioni più pericolose. Il suo carisma è fondamentale.

Petagna 6: Inizia male, cresce con il passare dei minuti e si guadagna la sufficienza. Per essere considerato davvero l’alternativa a Osimhen serve però ben altra concretezza sotto porta.

Lobotka 4,5: Prestazione da incubo per lo slovacco, che sbaglia completamente l’approccio alla partita e tende a nascondersi invece che a proporre. Gattuso lo boccia poco prima del 2-1.