Riapertura degli stadi, parla Vincenzo Spadafora: “Credo che alla fine di settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare”

Il Premier Giuseppe Conte è stato chiaro: gli stadi non apriranno ai tifosi, almeno per il momento. Il rischio di assembramenti negli impianti sportivi è notevole e quanto verificatosi in tutta Italia durante il periodo di villeggiatura non può essere ignorato. Meglio correre ai ripari e prevenire. Una grande delusione per tutti i tifosi e gli amanti dei pallone, ai quali è venuto però incontro il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora.

A margine della finale d Supercoppa di volley femminile tra Conegliano e Busto Arsizio, il ministro ha parlato ai microfoni di Rai Sport della riapertura al pubblico degli impianti sportivi: “Anche io non vedo l’ora perché con il pubblico è tutta un’altra storia. La settimana prossima la ripartenza della scuola sarà un test importante per il Paese, poi dipenderà da noi. Credo che alla fine di settembre ci saranno tutti gli elementi per valutare l’eventuale ripresa con il pubblico. Nel frattempo spero che vengano consentito l’accesso di un migliaio di spettatori, come a concerti e teatro, io ci sto lavorando“.

