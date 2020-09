Calciomercato Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva rifiutato dall’Inter Marcelo Brozovic per Allan

Da ieri, Allan non è più un calciatore del Napoli e s’è accasato all’Everton di Carlo Ancelotti. Il centrocampista brasiliano era in odore di cessione già da diversi mesi, ormai. Nel novembre del 2018 era stato ammaliato dalle sirene del Paris Saint-Germain, mentre un anno dopo, con l’ammutinamento, la rottura è stata definitiva. Il Corriere del Mezzogiorno ha racconta un interessante retroscena di mercato spuntato dopo l’annuncio dell’ Everton: “No a Brozovic per Allan. Ecco perché il brasiliano è approdato a Liverpool”.

Il trasferimento del giocatore in Premier League sarebbe stato dunque in bilico fino all’ultimo. L’Inter, infatti, si è inserita offrendo Marcelo Brozovic nell’ambito dell’affare, proponendo in alternativa solo soldi con un pagamento in due anni. Rifiuto categorico da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha preferito destinare Allan all’Everton, ottenendo così il pagamento in un’unica soluzione. Meglio così, altrimenti i tifosi si sarebbero lamentati di un altro tradimento se Allan fosse rimasto in Serie A.

