Respinto il ricorso del Napoli: restano il 3-0 a tavolino contro la Juventus e il punto di penalizzazione

La notizia tanto attesa è arrivata. Clamorosa decisione del Giudice Piero Sandulli che, nonostante le positive sensazioni emerse dalle dichiarazioni dell’avvocato Mattia Grassani nelle scorse ore, ha respinto il ricorso presentato dal Napoli in merito alla sconfitta a tavolino contro la Juventus ed il susseguente punto di penalizzazione. Ecco di seguito il comunicato apparso sul sito ufficiale della FIGC. “La Corte Sportiva D’Appello Nazionale ha respinto il ricorso del Napoli, confermando la sconfitta per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica comminate dal Giudice Sportivo per il match con la Juventus in programma lo scorso 4 ottobre. Il Giudice Sportivo aveva sanzionato il Napoli con la perdita della gara per 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in ordine alla mancata disputa della sfida con la Juventus”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



Il Napoli presenterà nuovamente ricorso. Il paradosso è che lo stesso Giudice era intervenuto in radio qualche settimana fa sostenendo che la classifica di campionato non dovesse essere scritta dal Coronavirus.