Gianni Di Marzio sottolinea: “Gattuso è stato l’unico tecnico che ha imposto qualche giocatore ad Aurelio De Laurentiis”

L’ex allenatore del Napoli Gianni Di Marzio ha parlato in queste ore del campionato e degli azzurri a TMW Radio. “La Roma è una squadra propositiva, che ha preso coscienza della sua forza. Ha la tranquillità che le è riuscita a dare Fonseca. Si è estraniato da tutte le difficoltà e dalle critiche, visto che è sempre stato in discussione, con Sarri e Allegri sempre sullo sfondo. Allegri sarebbe venuto volentieri, anche se riteneva che potesse essere anche una trappola. Fonseca invece è andato avanti, ha messo a posto la fase difensiva e quindi gli vanno fatti i complimenti. Quando in squadra poi uno come Pedro, un grandissimo giocatore, ti riescono a trasmettere quella sicurezza che ti serve per andare avanti. Un po’ come fa Ibrahimovic al Milan”.

“Milan, Juventus, Inter e Napoli le vedo nei primi quattro posti, poi ci sono Atalanta e Roma. E starei molto attento al Sassuolo. Può essere il Leicester italiano. Cristiano Ronaldo deve pensare a vincere la Champions con la Juve. Mendes lo ha costruito ed è anche la sua guida. Per me però non andrà via prima di aver vinto una Champions. Gattuso è stato l’unico tecnico che ha imposto qualche giocatore a De Laurentiis, vedi Bakayoko. Si è messo a fare il 4-2-3-1, sta facendo bene i cambi, e poi sta dimostrando carattere. Se riuscisse a gennaio a prendere qualche pedina in più, vedi Emerson Palmieri a sinistra, sarebbe perfetto“.