Napoli, Valter De Maggio ricorda: “Gennaro Gattuso cacciò Hirving Lozano da un allenamento”

Valter De Maggio, giornalista di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha rivelato un retroscena che riguarda Hirving Lozano. “Gennaro Gattuso ha rilanciato alla grande questo giocatore, vi svelo un aneddoto, dovete sapere che durante un allenamento, il tecnico del Napoli lo cacciò mandandolo anzitempo a farsi la doccia. Poi dopo lo portò a Roma a giocare la finale di Coppa Italia contro la Juventus di Maurizio Sarri”.

“Dopo questi episodi, che hanno sicuramente motivato il calciatore messicano, Gattuso si è ritrovato in squadra un elemento nuovo, che sta facendo molto bene in questo inizio di stagione. E’ veramente straordinario, ha dimostrato le sue qualità in questo inizio di stagione in maglia partenopea. Ma devo dire che è evidente il lavoro del tecnico su questo ragazzo che lo scorso anno sembrava veramente un altro, complimenti all’allenatore per tutto quello che ha fatto per rigenerarlo”.