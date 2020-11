Napoli, Bruno Giordano sulla nuova posizione di Dries Mertens: “Se vuoi vincere, ti devi sacrificare”

Bruno Giordano, ex giocatore del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di TMW Radio. “Negli 11 il Milan è una grande squadra, abbiamo visto la reazione con il Verona, ha dato la sensazione di essere una grande squadra. Quest’anno il campionato non si vincerà con 90 punti ma al massimo con 82-83 e diverse possono arrivarci. E anche tra la prima e la sesta ci sarà molto meno divario. Ronaldo in vendita? Con lui può succedere di tutto. Messi ha un legame forte con il Barcellona, mentre il portoghese potrebbe cambiare ancora. Poi nel 2022 ci sono i mondiali in Qatar e sappiamo qual è la proprietà del Psg. Lui forse vorrebbe lasciare la Juve con una Champions. Ma in questo momento i bianconeri non sono capaci di vincerla. Ad oggi non vedo però squadre al livello del Bayern Monaco”.

“Mertens? Oggi gioca più lontano dalla porta. Se vuoi vincere, ti devi sacrificare, ma se lo rimetti lì davanti ricomincerà a segnare. Se vuoi giocare con 4 attaccanti, logico che qualcuno si deve sacrificare”.