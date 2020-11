Carlo Alvino è ironico: “Blocco dei nazionali? Aurelio De Laurentiis sta chiamando tutte le ASL di Italia”

Carlo Alvino ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri nel corso della puntata odierna di ‘Porompomperoperò’, trasmissione in onda sulle frequenze di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club partenopeo. “Le ASL di Roma e Firenze non permettono ai calciatori della Roma, della Lazio e della Fiorentina di andare in Nazionale? Sul suo cellulare, Aurelio De Laurentiis ha il numero di tutte le ASL italiane e, quando c’è un problema, si diverte a chiamare lui tutta Italia, non lo sapevate?”, ha dichiarato ironicamente il giornalista.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“E’ De Laurentiis a chiamare le ASL: lo dico a beneficio di tutti coloro che sono tanto informati sui protocollo, i fogli protocollo e i quaderni a quadretti… La classifica di oggi è farlocca, perché nasce da una sentenza ingiusta. Nel calcio italiano, purtroppo, ci sono tanti di quegli scheletri nell’armadio che neanche il cimitero delle Fontanelle… Lo abbiamo visto anche con gli arbitraggi: i direttori di gara vanno al VAR ma non danno i rigori al Napoli, eppure le immagini erano nitide, non mandavano certo in onda un cartone animato”.