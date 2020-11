Juventus-Napoli, Ivan Zazzaroni è sicuro: “Resto convinto che Aurelio De Laurentiis possa ottenere quel che vuole”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, ha parlato nel suo ultimo editoriale della sentenza in arrivo su Juventus-Napoli, partita che si doveva disputare il 4 ottobre e che non si giocò per il blocco dell’ASL campana verso la squadra azzurra. “Resto convinto che De Laurentiis possa ottenere quel che vuole: per il terribile momento storico, per le motivazioni addotte, quelle ufficiali, intendo, per il peso dell’ASL, che rappresenta l’autorità superiore quando si tratta di salute”.

“Che cosa avrebbero dovuto fare i due presidenti in questione? Erano due le strade percorribili: o sfoderare un atteggiamento british per raggiungere un gentlemen agreement oppure per una volta essere solidali, respingere le tentazioni tribunalizie e giocare la partita dell’ASL liberando così Federazione e Lega da ulteriori grane – per di più provocate dall’interno”, ha aggiunto il giornalista sulle pagine del giornale sportivo capitolino. Nei prossimi giorni sapremo finalmente se il Napoli avrà ottenuto giustizia.