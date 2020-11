Napoli, il retroscena su Kalidou Koulibaly: è rimasto solo grazie a Gennaro Gattuso

Spunta un piccolo retroscena sulla permanenza di Kalidou Koulibaly. A tal proposito La Gazzetta dello Sport scrive: “Il Napoli ha investito su giocatori giovani, alcuni già pronti, altri da far crescere preparandoli e facendoli giocare con continuità. Victor Osimhen è sicuramente il gioiello più pregiato, non tanto per le reti finora realizzate in stagione (2), ma per i 70 milioni di euro investiti dal club di Aurelio De Laurentiis. Si tratta di un attaccante veloce, abile ad attaccare la profondità, che è servito per rinforzare il potenziale offensivo. Al momento è un imprescindibile, ma Gattuso non ha perso di vista Petagna e non ha certo declassato Mertens, mentre Lorenzo Insigne resta il leader incontrastato”.

“E poi, l’altro acquisto di fine mercato, cioè Koulibaly, che sembrava lì lì per andare via ma alla fine è rimasto per la gioia dell’allenatore che ha sistemato la difesa”. Un altro merito per Gennaro Gattuso, che sta facendo grande questo Napoli.