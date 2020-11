Carlo Ancelotti ricorda: “Napoli esperienza dolorosa, come la Juve”

in

Intervenuto alla trasmissione di Italia 1 “Tiki Taka”, l’ex allenatore del Napoli e attuale manager dell’Everton, Carlo Ancelotti, ha parlato anche degli azzurri di oggi. “Il Napoli è stato un bell’ambiente, una famiglia. Napoli è una bellissima città, con tante contraddizioni. Non avevo mai vissuto al sud ed era un’esperienza che valeva la pena fare”.

“Gattuso ha carattere, si è fatto le sue esperienze e mi aspettavo potesse fare un ottimo lavoro. Rino ha le capacità per farlo. Napoli e Juve? Sono tutte esperienze dolorose che passano però nel giro di un attimo. Bisogna guardare avanti. Alla fine di tutto saranno sicuramente di più i ricordi belli di quelli negativi. Il calcio è una mia grande passione ma tale rimane. Ci sono cose più importanti nella vita, soprattutto in questo periodo”, ha dichiarato il mister. A Napoli sono ancora tanti i tifosi che lo criticano a quasi un anno di distanza dal suo addio.