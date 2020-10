Real Sociedad-Napoli 0-0 all’intervallo: Lorenzo Insigne va k.o.

Per la seconda giornata del girone di Europa League il Napoli si presenta in Spagna, in casa della Real Sociedad, con una formazione inedita, con ben 7 cambi rispetto alla partita di Benevento. Fuori Victor Osimhen e Dries Mertens, c’è Andrea Petagna in avanti, con Stanislav Lobotka nel ruolo di trequartista. Fabian Ruiz, che aveva partecipato alla conferenza della vigilia, non è tra i titolari. Il Napoli sembra comunque partire bene e all’8′ si ritaglia la prima occasione. I padroni di casa sbagliano un rinvio e servono Lorenzo Insigne, ma il suo tiro a giro nei pressi dell’area piccola termina a lato di un soffio.

Al 12′ è invece Mario Rui a divorarsi il goal scegliendo un pallonetto poco mirato. Poi, al 20′, l’episodio clou del primo tempo: Lorenzo Insigne avvia la sua corsa da centrocampo, ma deve arrestarsi dopo pochi metri per un problema all’adduttore. Al suo posto entra Hirving Lozano, ma il Napoli perde la sua verve e concede qualcosa anche ai confusionari avversari. Niente a che vedere con la partita contro l’AZ Alkmaar, ma nel secondo tempo servirà il riscatto.