Raffaele Di Fusco contro Aurelio De Laurentiis: “Ha sempre sbagliato i modi. È abituato a gestire tutto lui e non può farlo”

Durante ‘Il Sogno Nel Cuore’ su 1 Station Radio è intervenuto in queste ore Raffaele Di Fusco, ex portiere azzurro. “De Laurentiis? Ho sempre contestato il suo modo di agire, determinate situazioni non le sa gestire. La comunicazione è sbagliata, è un punto carente della sua gestione. Anche impedire ai calciatori di rilasciare dichiarazioni è un errore. Questa gestione monarchica non produce molti risultati. Ha sempre sbagliato i modi, avrebbe potuto evitare certe uscite. È abituato a gestire tutto lui e non può farlo, anche perché non è in grado, dovrebbe fare più l’imprenditore che il presidente. Fa durare le trattative mesi e mesi, facendosi poi, spesso, rubare il calciatore. A dare fiducia a Gattuso c’erano lui ed il figlio, e non Giuntoli: questa è l’importanza che attribuisce ai suoi dirigenti. Avrebbe bisogno di qualche figura in più in società, ma non so fino a che punto gli darebbe ascolto”.

“Meret? È lo stesso di due anni fa, non è migliorato perché non si gestisce un portiere emergente e con grandi qualità come ha fatto Gattuso. Oggi, Alex, è sempre sotto la lente di ingrandimento perché a Napoli lo hanno bruciato. Spero vada via per giocare con continuità e dimostrare il suo valore. La scelta di Gattuso di alternarlo continuamente è stata sbagliata. Il ruolo del portiere è diverso, in altre zone di campo è più frequente l’errore, ma quando sbaglia chi è fra i pali, fa perdere le partite. Il modo di guardare un portiere è diverso, e anche la psicologia. Continuare con Gattuso? Assolutamente sì”.