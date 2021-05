Franco Colomba sottolinea: “A Napoli è dura essere discreti, non mi sento di incolpare Aurelio De Laurentiis per la fuga di notizie sui sondaggi”

Il mister Franco Colomba è intervenuto a “Il Sogno Nel Cuore” su 1 Station Radio per parlare del momento del Napoli. “Gattuso? Essere messi in discussione a metà stagione capita spesso. Il calcio vive dei risultati del momento, anche a metà stagione o all’inizio può accadere, ma puoi anche ribaltare la situazione. Rino è stato bravo a non perdere la testa, a saper reagire, anche se il rapporto col presidente si è inclinato. Per De Laurentiis è difficile fare un passo indietro. Bisognerebbe che facessero un passo indietro entrambi e continuare il loro matrimonio: sarebbe la cosa più giusta per la squadra. A Napoli è dura essere discreti, non mi sento di incolpare De Laurentiis per la fuga di notizie sui sondaggi. In città trasformano una formica in un elefante”.

“Chi confermerei dei nuovi? Rrahamani si è proposto bene in qualche partita, Osimhen sta giocando adesso per via di infortuni e COVID. Petagna è stato un buon rincalzo. Lobotka non ha convinto. Chi è il titolare fra Osimhen e Mertens? La città, se potesse, farebbe un monumento a Dries. Ad oggi è lui il titolare, ma l’età avanza e mi aspetto che al nigeriano venga dato più spazio. Victor, però, deve migliorare: non può giocare solo in profondità, deve partecipare di più alla manovra. Potrebbero giocare entrambi, ma questo Zielinski è inamovibile. Lozano? Mi aspettavo la sua esplosione. Insigne? È un regista aggiunto. Nel gestire la palla è il più bravo di tutti lì davanti, è come Totti per la Roma. Politano? Accetta di giocare e di non giocare tranquillamente. In questo è maturato anche Insigne, non ha più gli scatti di rabbia per le sostituzioni”.