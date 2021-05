Niente più Fiorentina per Gennaro Gattuso: le parti si allontanano

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto nelle ultime ore il giornalista Mario Sconcerti. “La Fiorentina pensi perché non prende più Gattuso. L’interruzione di trattativa mi sembra significativa. E’ una squadra ricca, senza debiti, in 4-5 anni rinforzerà la squadra con elementi che la riporteranno a competere per un posto in Europa. Il problema è farlo in un anno solo. Se loro pensano che basti prendere 3-4 giocatori perdendone altri non è così. E non basta prendere Gattuso. Ci vuole un impegno triennale, con una visione del progetto”.

Anche Paolo Bargiggia, esperto di mercato, vede sfumare la pista toscana per “Ringhio”. “Rino Gattuso, nonostante il pressing importante, per il momento ha preferito non impegnarsi. Chi è vicino all’allenatore del Napoli spiega che Rino non sarebbe così convinto della rosa a disposizione e del progetto”, si legge sul sito del giornalista. Il futuro dell’allenatore del Napoli è sempre più in bilico.