Maurizio Zamparini è dubbioso: “Non so se Luciano Spalletti sia l’ideale per la piazza di Napoli”

Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, è intervenuto in queste ore a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, dicendo la sua sul futuro della panchina partenopea. “Mi auguro che Spalletti vada a Napoli, è un grande allenatore. Quando lo presi al Venezia era talentuoso e poi ha dimostrato il suo valore. Ha un grande difetto perché è ‘toscano’ e quindi ha un carattere difficile e crede di essere il migliore al mondo. Lui vestiva sempre di nero, lo chiamavo ‘becchino’ e gli dicevo che portava sfiga”.

Per poter sfruttare le seguenti promozioni è necessario cliccare sul book di riferimento ed effettuare l’iscrizione sui seguenti siti che operano in Italia in totale sicurezza



“Contro il Torino stavamo 2-0 al 90′, pareggiammo 2-2. Lo esonerai perché pensai che portasse sfiga. Sbagliai a esonerarlo e infatti poi tornai indietro. Non so se sia l’ideale per la piazza di Napoli, andrebbe chiesto a De Laurentiis, se gli fa la squadra può far bene”. Ancora adesso quello di Luciano Spalletti è il nome più caldo tra i papabili sostituti di Gennaro Gattuso.