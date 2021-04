Piero Sandulli torna su Juventus-Napoli: “Ci fu una scelta da parte della FIGC in un contesto e di carattere eccezionale”

Piero Sandulli, Presidente della Corte Sportiva d’Appello Nazionale della FIGC, è intervenuto su Radio Bianconera tornando sul rinvio della gara d’andata tra Juventus e Napoli. “Il diritto alla difesa ognuno lo interpreta come meglio crede. La pandemia ha portato ad una mutazione delle regole in corsa in questa e nella passata stagione. Siamo arrivati anche a dei compromessi, come il protocollo. Gli accadimenti singoli rischiano di darci un quadro non completo. Ci fu una scelta da parte della FIGC in un contesto e di carattere eccezionale. Le chiavi di lettura possono essere difformi. Alle sentenze bisogna adeguarsi. I latini dicevano che il giudicato è in grado di trasformare il bianco in nero”.

“Se la FIGC ha ritenuto di non sottolineare alcune peculiarità del protocollo, è una sua libera scelta e ne prendo atto. Quello che non ci convinse era il rapporto causa-effetto, che appariva essere ribaltato. I giuristi non si sentono mai sconfitti. Rifarei le stesse valutazioni e riscriverei la stessa sentenza”.