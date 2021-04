Napoli, il rinnovo di Lorenzo Insigne dipenderà dall’accesso in Champions League

“C’è una data oltre la quale De Laurentiis non vorrà andare ed è quella dell’inizio del campionato”. La Gazzetta dello Sport descrive così la situazione legata al rinnovo di Lorenzo Insigne. In scadenza a giugno 2022, il capitano azzurro dovrà rinnovare quest’estate massimo e Aurelio De Laurentiis avrebbe posto una deadline, ma per ora è tutto in bilico. Di certo molto dipenderà anche dall’eventuale accesso in Champions.

“Se l’obiettivo dovesse essere centrato, allora potrebbe essere più probabile che il massimo dirigente possa andare incontro alla richiesta del capitano che si aggira intono ai 5 milioni di euro a stagione per i prossimi 5 anni. Una cifra che cozza fortemente con la proposta della società che è di 3,5 milioni all’anno. Le parti, tuttavia, sono consapevoli che senza rinnovo non si andrà da nessuna parte e l’ipotesi che Lorenzo venga messo sul mercato, in questo caso, è parecchio concreta. Di positivo, però, c’è che né il giocatore né il presidente hanno intenzione di rompere”, si legge sulla rosea.