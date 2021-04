Napoli, Diego Demme è diventato l’uomo fondamentale in questo momento

Il Napoli sfiderà il Cagliari allo stadio Diego Armando Maradona nella prossima giornata di campionato e Gennaro Gattuso recupererà due pedine importanti per allora, ma non David Ospina, ancora infortunato. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno: “Gattuso recupera Fabian Ruiz dal mal di schiena, torna Manolas dopo la squalifica mentre Ospina lavora ancora a parte e potrebbe farcela al massimo per la panchina. In palestra anche Lobotka, vittima di un lieve stato influenzale. In porta toccherà a Meret mentre in attacco bisognerà sciogliere l’eterno duello, il dubbio tra la qualità dei colpi di Mertens o l’esplosività di Osimhen”.

Diego Demme, intanto, è diventato indispensabile. Gli oltre 13 chilometri percorsi lunedì nella trasferta di Torino contro i granata hanno certificato il suo ruolo di leader e di motorino all’interno della squadra, una risorsa preziosa alla quale Gennaro Gattuso non vuole più rinunciare. I presupposti per far bene e centrare la Champions non mancano, dunque.