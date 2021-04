Valzer delle panchine in vista: le prime 7 squadre della Serie A potrebbero cambiare allenatore

Il quotidiano Il Giornale descrive uno scenario piuttosto particolare che riguarda la prossima stagione: le panchine delle prime 7 squadre della Serie A potrebbero tutte cambiare allenatore. Antonio Conte aspetta chiarimenti dalla proprietà dell’Inter e potrebbe levare le tende se dovesse capire di avere i mezzi per essere nuovamente competitivo in Italia. Gian Piero Gasperini potrebbe invece rientrare tra i candidati per sostituire alla Juventus Andrea Pirlo, il cui destino in bianconero è appeso a un filo.

Nemmeno Stefano Pioli può dormire sonni tranquilli visto il crollo del Milan negli ultimi mesi, mentre Gennaro Gattuso dovrebbe accasarsi lontano da Napoli nonostante i tentativi di riavvicinamento da parte di Aurelio De Laurentiis. Infine, mentre Paulo Fonseca sembra dover cedere il posto a Maurizio Sarri, Simone Inzaghi è vicino al rinnovo con la Lazio: con Claudio Lotito non si può dare mai nulla per scontato, ma il lavoro svolto dal tecnico biancoceleste in questi ultimi anni è stato pregevole.