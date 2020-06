Raffaele Auriemma su Napoli-SPAL: “La sensazione è che Alex Meret prenda il posto di David Ospina”

Tra diffidati e acciaccati Gennaro Gattuso terrà in considerazione diversi aspetti nel fare le sue scelte di formazione per la sfida di oggi contro la SPAL. Stasera potremmo vedere un Napoli inedito, con 6-7 cambi di formazione. A scriverlo è Raffaele Auriemma su Tuttosport, entrando poi nel dettaglio.

“Uno tra Milik e Mertens riposerà oggi, al pari di Demme e Zielinski, con Koulibaly che aspetterà risposte da Manolas per sapere se anche lui potrà essere inserito nel turnover ed evitare una squalifica che sarebbe pesante. Sarà tour de force fino alla fine ed il Napoli è attrezzato per reggere. Dopo la rifinitura di ieri mattina a Fuorigrotta, la sensazione è che Meret (un ex della gara) prenda il posto di Ospina, Hysaj in campo per permettere a Di Lorenzo di tirare il fiato. Lobotka avrà la sua terza chance dal primo minuto (le altre due contro Sampdoria e Torino) ed Elmas eviterà a Zielinski il rischio-cartellino. In prima linea ci sarà capitan Insigne, con Callejon che si è accordato col club per restare fino al 31 agosto e Milik che sembrerebbe essere in vantaggio su Mertens”.