CDS – “È viva”: la Lazio attira tutte le attenzioni

C’è il successo della Lazio in apertura sull’edizione odierna del Corriere dello Sport. “È viva”, il titolo scelto dal quotidiano romano dopo la vittoria sulla Fiorentina per 2-1. Spazio anche allo scambio in dirittura d’arrivo tra Juventus e Barcellona: “Arthur-Pjanic, uno scambio di plusvalore”. Per quanto riguarda il Napoli, Gennaro Gattuso sembra aver risolto i dubbi di formazione anti-SPAL. Dries Mertens sarebbe partito certamente dal primo minuto, ma il tecnico calabrese ha scoperto che le condizioni fisiche dell’attaccante più prolifico della storia del club non sono delle migliori.

Nelle ultime ore il belga ha avvertito un po’ di dolore, un lieve affaticamento muscolare che ha indotto a riflettere sulla possibilità di affidarsi nuovamente ad Arkadiusz Milik, come accaduto a Verona contro l’Hellas. Soltanto a poche ore dal match, in programma per stasera alle 19:30, verrà sciolto anche questo nodo. Per il resto Lorenzo Insigne e il tanto discusso José Callejon dovrebbero partire come titolari.