Napoli-SPAL, probabili formazioni Gazzetta: torna Stanislav Lobotka

La redazione de La Gazzetta dello Sport ha provato a decifrare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-SPAL, in programma oggi domenica 28 giugno alle 19:30. Si tratterà della prima partita al San Paolo dopo l’emergenza del Coronavirus. La difesa vedrà fuori Kalidou Koulibaly e il ritorno di Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. In porta, nuova chance per Alex Meret. Torna anche Stanislav Lobokta a centrocampo, affiancato dal primo minuto da Eljif Elmas e Fabian Ruiz. In avanti, a causa dei problemi fisici dell’ultimo momento, Dries Mertens lascerà ancora il posto ad Arkadiusz Milik. José Callejon sarà titolare. Tra le fila della SPAL non mancherà Andrea Petagna, prossimo attaccante del Napoli, che ci terrà sicuramente a fare bene in quella che sarà la sua nuova casa.

Probabili formazioni Gazzetta

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Milik, Insigne

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Dabo, Missiroli, Murgia; Strefezza, Petagna, Valoti