Napoli-SPAL, probabili formazioni Sportmediaset: Alex Meret titolare

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato a disegnare la formazione che Gennaro Gattuso schiererà in vista di Napoli-SPAL, in programma oggi domenica 28 giugno alle 19:30. Si tratterà della prima partita al San Paolo dopo il lockdown. La difesa vedrà l’assenza di Kalidou Koulibaly e il ritorno di Kostas Manolas, mentre a sinistra ci sarà Mario Rui. In porta si rivede Alex Meret. Torna anche Stanislav Lobokta a centrocampo, affiancato dal primo minuto da Eljif Elmas e Fabian Ruiz. Mancheranno Allan e Dries Mertens. Titolari Arkadiusz Milik e José Callejon sarà titolare. Tra le fila della SPAL dovrebbero figurare l’ex Mirko Valdifiori e Andrea Petagna, prossimo attaccante del Napoli, che ci terrà sicuramente a fare bene in quella che sarà la sua nuova casa.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Milik, Insigne

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Castro, Valdifiori, Strefezza; Valoti, Petagna, D’Alessandro