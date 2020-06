Napoli-SPAL, probabili formazioni Sky: David Ospina e Dries Mertens indicati come titolari

La redazione del portale online di Sky Sport presenta delle scelte molto curiose nella probabile formazione che Gennaro Gattuso schiererà in vista di Napoli-SPAL, in programma oggi domenica 28 giugno alle 19:30. In porta, infatti, figurerebbe ancora David Ospina. La difesa vede confermato Kalidou Koulibaly, insieme a Nikola Maksimovic, Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui. Il centrocampo sarebbe composto da Stanislav Lobokta, Eljif Elmas e Fabian Ruiz. Ad essere indicato come titolare è anche Dries Mertens, nonostante l’affaticamento muscolare patito nelle ultime ore. Lorenzo Insigne e José Callejon, comunque, sono confermati come esterni d’attacco. Tra le fila della SPAL dovrebbero figurare l’ex Mirko Valdifiori e Andrea Petagna, prossimo attaccante del Napoli, che ci terrà sicuramente a fare bene in quella che sarà la sua nuova casa.

Probabili formazioni Sky

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Callejon, Mertens, Insigne

SPAL (4-3-3): Letica; Cionek, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Missiroli, Dabo; Strefezza, Petagna, Fares