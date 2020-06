Calciomercato Napoli, c’è una piccola possibilità che José Callejon possa rimanere anche dopo agosto

Il futuro di José Callejon continua ad essere a tutti poco chiaro. Entro lunedì l’esterno spagnolo firmerà infatti il modulo per l’estensione del contratto fino al 31 agosto (la scadenza era per il 30 giugno). Tuttavia, non si esclude ancora che il giocatore possa rimanere a Napoli anche più in avanti. Di fatto, offerte ufficiali non ne sono arrivate. I tifosi sperano in una permanenza, anche perché sostituire l’esterno sul mercato non sembra impresa facile.

Il Corriere del Mezzogiorno scrive in merito: “Callejon ha fatto il «pieno dell’entusiasmo», in pochi giorni è passato dal rischio dell’addio a porte chiuse ad un «nuovo inizio», la sfida contro la SPAL è la prima gara di due mesi in cui proverà a scrivere nuove pagine del suo futuro, con il destino che probabilmente lo porterà altrove ma il calcio sa regalare anche scenari imprevedibili”. Oggi lo spagnolo sarà titolare. Chissà se tornare al San Paolo dopo tanti mesi non possa far scattare la scintilla…