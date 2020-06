Napoli-SPAL 2-1 all’intervallo: Dries Mertens la sblocca subito, José Callejon torna al goal

Il Napoli torna finalmente al San Paolo, per la prima volta da quando è ripreso il campionato. Pronti via e gli azzurri sono praticamente già in vantaggio sulla SPAL. Passano 4 minuti prima che, dal limite dell’area, Fabian Ruiz peschi col goniometro Dries Mertens, libero di bucare Karlo Letica con un dolce pallonetto. Nel primo tempo i partenopei lasciano intravedere tutti i leitmotiv della partita, ma anche della stagione: il raddoppio al 29′ non arriva per via dell’ennesimo palo, colpito da Lorenzo Insigne. Una manciata di secondi dopo è Andrea Petagna a beffare Alex Meret per l’1-1.

La reazione del Napoli non si fa comunque attendere. Al 35′ Eljif Elmas vince un contrasto sulla trequarti e serve José Callejon, fresco di prolungamento del contratto, che incrocia e realizza la terza rete in campionato. Nel finale del primo tempo potrebbe esserci gloria anche per Lorenzo Insigne, ma il 3-1 del capitano azzurro viene annullato giustamente per fuorigioco.