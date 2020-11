Raffaele Auriemma rivela: “Edinson Cavani non voleva tornare al Napoli”

Nel corso di ‘Si gonfia la rete’, in onda sulle frequenze di Radio Marte, Raffaele Auriemma ha parlato dei motivi per i quali Edinson Cavani non sarebbe tornato a Napoli da svincolato, nell’ultima finestra di mercato. “Perché il Napoli non ha ripreso Edinson Cavani, il cui ritorno avrebbe fatto sognare i tifosi? Fermo restando che è stato preso Victor Osimhen, che è un grande talento ed avrà modo di esporsi, se gli viene lasciato il giusto tempo, è bene che sappiate che Cavani al Napoli non voleva tornarci”.

“Proprio così: ‘Nella piazza partenopea ho fatto la storia e vengo ricordato ricordato come il grande Matador, quindi che ci vado a fare, a svernare?’. L’idea era questa, per intenderci. Invece, si è trasferito al Manchester United, un grande club che gli ha dato tanti soldi: così tanti che il Napoli non avrebbe mai potuto assicurargli. Insomma, scordatevelo: non voleva venire. Se per 15 milioni annui, magari, un pensierino ce l’avrebbe fatto? Non credo, quei soldi li avrebbe comunque guadagnati da un’altra parte. Quanto ad Osimhen, per concludere, bisogna solo avere pazienza: è un grande talento ed è inutile chiedere di provarlo in altri ruoli, perché lui è una punta centrale e in quella posizione potrà fare molto bene”.