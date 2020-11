Edinson Cavani non trova spazio al Manchester United: il “Matador” già criticato

Non sta procedendo per il meglio l’avventura di Edinson Cavani in Inghilterra. L’impatto dell’uruguayano il Manchester United non è stato infatti quello atteso. Il “Matador” è sceso in campo finora in quattro occasioni, mettendo insieme un totale di 85′. Le statistiche sono però impietose: nessun goal, un solo tiro in porta e una vittoria conquistata dai “Red Devils”. Ole Gunnar Solskjaer gli preferisce Anthony Martial e nelle gerarchie l’ex Napoli parte dietro anche a Marcus Rashford e a Mason Greenwood.

In Premier ci si chiede già se la scelta sia stata davvero ben ponderata. Paul Ince, ex centrocampista del Manchester United e dell’Inter, ha criticato molto il suo acquisto: “Lo hanno preso ben sapendo che avrebbe giocato poco. A questo punto era meglio spendere 40 milioni per Raul Jimenez, un calciatore che segna di più”. Edinson Cavani si è accasato in Inghilterra da svincolato, dopo essere stato accostato fortemente all’Atletico Madrid e alla Juventus.