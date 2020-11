Calciomercato Napoli: Arkadiusz Milik rifiuta il rinnovo e Aurelio De Laurentiis vuole bloccarlo

Ciro Venerato, esperto di mercato della Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni sugli azzurri microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Ho due telegrammi da darvi, uno riguarda Arek Milik, che ha fatto un altro sgarbo a De Laurentiis. Il presidente aveva chiesto il rinnovo di un anno, ma lui e il suo entourage hanno rifiutato la proposta che non è stata presa per nulla bene dal club partenopeo. Il patron azzurro, per venderlo a gennaio, chiede 20 milioni, di fatto bloccandolo in azzurro”.

“Milik voleva giocare gli Europei, ma una volta rifiutato il rinnovo, il patron del Napoli gli ha fatto un contro sgarbo, chiedendo sui 20 milioni, una cifra esorbitante per un calciatore che a giugno si libererà gratis. Quindi è tutto bloccato. Inoltre, ho un altro telegramma da darvi, riguarda la voce dello scambio con Eriksen e Nainggolan con l’Inter, ma visti i parametri economici del club partenopeo, i due interisti non interessano al Napoli sia per una questione anagrafica, sia per quella finanziaria”.