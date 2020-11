Napoli, Valter De Maggio commenta il 4-2-3-1: “Se non hai una lavatrice in mezzo al campo che ti pulisce i palloni non lo puoi fare”

Valter De Maggio, giornalista di Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, ha parlato nel corso della trasmissione della partita deludente contro il Rijeka. “Mi è arrivato un sms di un tifoso in redazione, mi dice che sto facendo una campagna contro il 4-2-3-1 del Napoli di Gennaro Gattuso, ma non è assolutamente così. Io sto valutando il momento, sto discutendo dopo la prestazione di ieri, nessuna campagna contro il modulo messo in campo dall’allenatore azzurro”.

“Dico solo che se non hai una lavatrice in mezzo al campo che ti pulisce i palloni non lo puoi fare, questo tipo di centrocampo con Lobotka e Demme, convince? Io non lo so, nessuno sta discutendo le scelte del tecnico, ma almeno discutiamone. Contro il Bologna, molto probabilmente sarà schierato ancora con questo modulo, ma in campo in attacco ci sarà sicuramente Osimhen titolare, con Mertens e Insigne. Mentre a centrocampo tornerà Bakayoko”.