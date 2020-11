Delio Rossi è sicuro: “Maurizio Sarri è tifoso della Fiorentina, credo che ci andrebbe volentieri”

Delio Rossi, ex allenatore di Lazio e Fiorentina, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Tuttojuve parlando anche di Maurizio Sarri, attualmente senza squadra. “La Fiorentina ha un allenatore che sta facendo bene. La società deve dargli fiducia totale. Dal mio punto di vista già il fatto che si stia parlando di Sarri è una mancanza di rispetto nei confronti del tecnico viola. Dal lato di Sarri: lui è tifoso della Fiorentina e credo che a Firenze andrebbe volentieri…”.

“Il Milan rispetto alle altre sta puntando sui giovani; altre squadre hanno preferito invece affidarsi a 34enni. Onore e merito alla società e all’allenatore, che sta facendo benissimo. Inter in difficoltà? Il discorso è molto semplice: l’Inter non ha giocatori con le caratteristiche adeguate per poter giocare a tre dietro. Se andiamo a vedere il mercato che hanno fatto e il valore dei giocatori in rosa il livello è molto alto”.