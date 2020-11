Raffaele Auriemma risponde a Giuseppe Cruciani: “È una nullità”

Raffaele Auriemma ha rilasciato alcune dichiarazioni su Diego Armando Maradona nel corso della puntata odierna di “Si gonfia la rete”, in onda sulle frequenze di Radio Marte. “Diego non c’è più. E’ un parente che ci ha lasciato. Scusatemi, non ce la faccio. Ci provo a parlarne, ma non è semplice. Purtroppo, ‘the show must go on’ e dobbiamo raccontarvi di questa triste notizia. C’è chi sputa fango sulla salma ancora calda! Nemmeno l’onore delle armi gli hanno dato, vi rendete conto?”.

“Maradona è stato un grandissimo campione, ma anche il più grande difensore civico di Napoli in Italia e non lo mondo. Lui lo diceva sempre: c’era chi si ricordava di Napoli solo quando gli faceva comodo. Molti si stanno rammaricando per le parole di Giuseppe Cruciani (ha dichiarato che non si può piangere un cocainomane, ndr). Giampiero Mughini è un uomo acculturato, anche se avrà le sue idee, ma Cruciani cerca questo. E’ una nullità. Non so se abbia la terza media… Quello che dice, fidatevi, è detto di proposito per farsi odiare dai napoletani”.