L’agente di Lorenzo Insigne ricorda: “Diego Armando Maradona venne due volte a casa mia per mio padre”

Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, ha parlato della scomparsa di Diego Armando Maradona a ‘Il Sogno nel cuore’, su Radio CRC. “Abbraccio tutta la famiglia di Diego: la conosco e dispiace non potergli essere più vicino. E’ stato tutto molto brutto. I ricordi di Maradona a Napoli sono talmente tanti e belli che dovrebbero farci solo sorridere, ma una notizia del genere non avrei mai voluto sentirla. Mia moglie è sorpresa da quanto sto male; per me è come se fosse morto un parente. Non mi devo vergognare: piango per questa perdita, ho perso un familiare. Napoli è stata, per grandi tratti, riconosciuta come tale solo grazie a Maradona. Non abbiamo mai avuto niente, se non la bellezza della città, per cui poter essere i migliori”.

“Maradona ci ha dato questo: ha fatto riconoscere la città di Napoli in tutto il mondo. Dovremmo essergli grati per sempre. Tutti commettono errori, non esiste uomo che non sbagli; però la grandezza di aver portato così in alto i napoletani nel mondo è un qualcosa di incredibile e che dovrà farci riflettere sempre. Abbiamo perso un Dio. Maradona era il Dio più umano di tutti. Il fratello, Hugo, ruppe le costole a mio padre giocando a calcetto, senza farlo di proposito, e Diego venne due volte a casa per capire come stesse. Diego non morirà mai, è morto solo il suo corpo: sarà per sempre eterno. Parleremo di lui fino alla fine dei tempi. Non riusciremo mai a dimenticarlo: è impensabile”.