Napoli-Rijeka, probabili formazioni Sportmediaset: torna Faouzi Ghoulam

La redazione del portale online di Sportmediaset ha provato ad anticipare le prossime scelte di Gennaro Gattuso in vista di Napoli-Rijeka, in programma oggi 26 novembre allo stadio San Paolo, prossimo a cambiare nome per essere intitolato a Diego Armando Maradona. In porta ci sarà Alex Meret. La difesa vedrà presente Kalidou Koulibaly insieme a Nikola Maksimovic. A sinistra ci sarà Faouzi Ghoulam e a destra Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo Diego Demme e Tiémoué Bakayoko. Matteo Politano, Piotr Zeilinski ed Eljif Elmas comporranno la batteria di trequartisti alle spalle di Andrea Petagna. Dopo la sconfitta casalinga contro l’AZ Alkmaar il Napoli è riuscito ad aggiustare la classifica. L’Europa League è sicuramente alla portata degli azzurri.

Probabili formazioni Sportmediaset

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Elmas; Petagna.

Rijeka (4-2-3-1): Nevistic; Galovic, Velkoski, Smolcic, Tomecak; Cerin, Loncar; Muric, Andrijasevic, Stefulj; Yateke.