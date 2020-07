Raffaele Auriemma parla dei rinnovi: “L’entourage di Nikola Maksimovic lunedì sarà a Napoli per incontrare”

Raffaele Auriemma ha parlato su Tuttosport della situazione dei rinnovi in casa Napoli. “Uno di questi è Zielinski, che ha annunciato di avere trovato l’accordo per il prolungamento di 4 anni dell’attuale accordo (guadagnerà quasi 4 milioni a stagione), evento che il polacco vorrebbe festeggiare segnando ancora al Milan, sua vittima preferita in serie A: quattro gol in 12 sfide. Ormai prossimo all’annuncio del rinnovo anche Maksimovic, il cui entourage lunedì sarà a Napoli per incontrare anche De Laurentiis”.

Il difensore azzurro si è messo in mostra con delle belle prove e il suo rinnovo con la formazione azzurra sembra ormai imminente. Il calciatore serbo si è alternato spesso e volentieri sia a Kostas Manolas sia a Kalidou Koulibaly. Entrambi i giocatori non sono mai stati al top della forma, a causa di qualche infortunio di troppo, il che ha favorito l’impiego dell’ex difensore del Torino. Un impiego importante, che anche nella prossima stagione sembra decisamente scontato.