Napoli-Milan 1-1 all’intervallo: Giovanni Di Lorenzo risponde a Theo Hernandez dopo lo scontro iniziale

Il Napoli ospita al San Paolo il Milan reduce dalla bella vittoria per 4-2 ai danni della Juventus. Gli azzurri scendono in campo per fare la partita e non per giocare di ripartenza. Dopo 9 minuti Giovanni Di Lorenzo fa capire che si fa sul serio con un intervento in scivolata rischioso, col quale colpisce Theo Hernandez per la contesa di un pallone. Solo giallo per il terzino azzurro, ma i due torneranno presto ad essere protagonisti. Dopo una serie di assalti alla porta di Gianluigi Donnarumma condotti da Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Callejon, è il Milan ad andare in vantaggio proprio col difensore francese.

Il Napoli, però, non accusa il colpo e al 34′ trova tranquillamente il pari: Lorenzo Insigne batte un calcio di punizione, Gianluigi Donnarumma respinge male e a quel punto per Giovanni Di Lorenzo è un gioco da ragazzi metterla dentro. All’intervallo è 1-1, curiosamente con i goal di due terzini.