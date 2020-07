Napoli-Milan 2-2: Dries Mertens ancora in goal

Il Napoli ospita al San Paolo il Milan reduce dalla bella vittoria per 4-2 ai danni della Juventus. Bastano 9 minuti per capire che il match sarà combattuto: Giovanni Di Lorenzo interviene in scivolata colpendo Theo Hernandez per la contesa di un pallone. Solo giallo per il terzino azzurro, ma i due torneranno presto ad essere protagonisti. Dopo una serie di assalti alla porta di Gianluigi Donnarumma condotti da Dries Mertens, Lorenzo Insigne e José Callejon, è il Milan ad andare in vantaggio proprio col difensore francese. Il Napoli, però, non accusa il colpo e al 34′ trova tranquillamente il pari proprio con Giovanni Di Lorenzo, sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Nella ripresa Dries Mertens vince la sua sfida con il portiere rossonero: al 59′ Fabian Ruiz manda José Callejon sul fondo e l’esterno crossa basso verso il belga che tira di prima intenzione. La deviazione di Romagnoli beffa Gianluigi Donnarumma e porta il risultato sul 2-1. Al 70′ l’episodio che cambia il match: Nikola Maksimovic fa inciampare Giacomo Bonaventura in area e Franck Kessié firma il 2-2 dal dischetto. Espulso Alexis Saelemaekers nel finale, poi non arrivano altre emozioni.