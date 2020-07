Calciomercato Napoli, il passaggio di Arkadiusz Milik alla Juventus diventa sempre più difficile

Secondo Tuttosport Arkadiusz Milik è destinato a lasciare il Napoli al termine della attuale annata calcistica. Il polacco è in fase di grandi trasformazioni professionali, personali e di club, con un accordo già trovato sulla parola con la Juventus. Impossibile il rinnovo. Il futuro del bomber sarebbe già scritto, dunque.

La Juventus di Andrea Agnelli, però, non sarebbe intenzionata a versare 40 milioni cash al Napoli e nella trattativa potrebbe mettere l’esterno sinistro Luca Pellegrini, classe ’99 attualmente in prestito al Cagliari. La dirigenza della Juventus, con in testa Fabio Paratici, non sarebbe quindi più disposta ad inserire Federico Bernardeschi nell’affare con gli azzurri. L’attaccante esterno sta infatti conquistando sempre maggiore spazio nel tridente di Maurizio Sarri. Un bel problema per il Napoli. Arkadiusz Milik sarebbe fuori dal progetto tecnico, ma non si riesce a piazzarlo. A questo punto è probabile che il polacco possa trovare una nuova sistemazione all’estero. La Juve si allontana…