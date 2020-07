Napoli, festa per il compleanno di Orestis Karnezis: clima disteso nello spogliatoio

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno parlato di un retroscena dallo spogliatoio del Napoli. “Nella rifinitura al San Paolo il clima è disteso, l’armonia del gruppo si vede dai dettagli: Karnezis ha voluto festeggiare nello spogliatoio il suo trentacinquesimo compleanno. Nelle prove generali anti-Milan Gattuso conferma la linea adottata dopo il lockdown. Turn-over mirato e gestione delle forze a disposizione per reggere lo stress degli impegni ravvicinati e del caldo”.

“Cinque i cambi rispetto a Marassi: il ritorno tra i pali di Ospina, a riposo contro Genoa e Roma dopo lo scontro con Caldara a Bergamo; Di Lorenzo sulla fascia destra; Koulibaly al centro della difesa; Zielinski a centrocampo e Callejon per affidarsi al tridente dei piccoletti versione originale, che esprime complessivamente un patrimonio di 293 gol e 224 assist. Manolas, dopo un lungo stop per un infortunio muscolare, ha giocato due gare consecutive in tre giorni contro Roma e Genoa. Gattuso dovrebbe affidarsi a Maksimovic in coppia con Koulibaly”.